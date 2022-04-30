В субботу, 30 апреля, губернатор Валерий Радаев ознакомился с ходом весенне-полевых работ в хозяйствах Советского и Краснокутского районов. Об этом сообщает преесс-служба главы региона.

В Советском районе Радаев посетил ЗАО «Пушкинское». Здесь проводят культивацию паров под посев нута на площади 750 га. Всего хозяйство обрабатывает 8,9 тыс. га пашни.

Руководитель сельхозпредприятия Анатолий Меняйло рассказал, что агроклиматические условия этой весны нормальные, влаги в почве достаточно, сев начался в срок.

-Вы рассчитываете только на свои силы, всегда четко соблюдаете агротехнологию – отсюда хороший результат. Многие хозяйства Правобережья, где лучше природные условия, вам не конкуренты. В этом году вы также закладываете хорошие объемы по пшенице, нуту, другим культурам. Но главное – хороший, крепкий коллектив. Спасибо вам за труд, за то, что обеспечиваете продовольственную безопасность в районе, регионе, России, — отметил губернатор.

Глава региона вручил четырем механизаторам хозяйства в подарок телевизоры.

В Краснокутском районе Губернатор посетил СХПК «Фортуна». В хозяйстве идёт сев ячменя сорта «Прерия». В 2022 году здесь запланировано посеять 5093 га, в том числе 1100 га подсолнечника, 250 га ярового ячменя.

По словам руководителя хозяйства Алексея Каленюка, работы начались чуть позже среднего многолетнего срока. Влаги в почве достаточно, так что можно рассчитывать на хороший урожай. Сейчас идет посев ячменя, в ближайшее время начнут сеять кукурузу.

По словам зампреда Правительства Романа Ковальского, сейчас посевная в Саратовской области наращивает обороты. Стоит задача получить урожай в 6 млн.тонн зерна.

-В Краснокутском районе погода всегда сложная, но хозяйства научились работать при любых условиях. Сейчас закладываете хороший урожай, а это продовольственная независимость, которая особенно необходима в сегодняшней ситуации. Спасибо вам за труд, за результативную работу на краснокутской земле, — отметил Радаев.

Глава региона вручил награды механизаторам СХПК «Фортуна».