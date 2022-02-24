Губернатор Валерий Радаев отметил недостаточную работу руководства Саратова по устранению коммунальной аварии в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Он указал на недопустимо медленные темпы восстановления подачи электроэнергии. В связи с этим глава региона поручил зампреду Правительства области Александру Соловьеву взять ситуацию на личный контроль.

Напомним, из-за аварии на подстанции без света и воды уже второй день остается несколько жилых микрорайонов, в т.ч. 5-я Дачная, Поливановка.