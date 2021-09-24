Накануне, 23 сентября, состоялось заседание корсовета с участием губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Глава регион отдельно остановил внимание на результатах уборочной кампании. В этом году аграриям удалось собрать 3,2 млн тонн зерна.

Радаев подчеркнул, что для экстремальных погодных условий текущего года это достойный результат. Районы-лидеры по вкладу в урожай — Балашовский, Калининский, Пугачевский, Екатериновский, Ершовский. Также он отметил, что почти в два раза увеличили площадь под посевы пшеницы твердых сортов, собрав 64 тысячи тонн.

—Для нас это хорошие объемы. Спасибо аграриям за самоотдачу, грамотное прогнозирование и правильные подходы, — добавил губернатор.