Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратился к жителям региона. Он поблагодарил саратовцев за участие в праздновании Дня Победы, не смотря на ограничительные мероприятия.

— Уважаемые саратовцы! Празднование юбилея Победы было искренним, душевным, мощным по настрою и масштабным. Иначе и быть не могло, потому что для всех нас важно помнить о подвиге родных в годы Великой Отечественной войны.

Непростая ситуация с коронавирусом изменила привычные праздничные планы, но не смогла изменить наше отношение к памяти о героях. Ничто не может сломить нашу веру в защитников Родины. Мы почтили их память через новые онлайн-форматы, зародились новые традиции. Многие выходили с фотографиями своих близких — участников войны на балконы, вместе пели «День победы». Волонтеры и военные поздравили ветеранов дома. Особенно трогательно, когда в соцсетях о героическом военном пути своих прадедов рассказывали маленькие дети. Таких историй очень много. Это и есть неразрывная связь времён и поколений, нашей памяти и благодарности победителям Великой Отечественной.

Хочу поблагодарить всех за силу духа, теплоту сердец, понимание и единение. Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра! – сказал глава региона.