Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

-Для меня как губернатора области участие в предварительном голосовании, которое проводит «Единая Россия», — осознанный и необходимый шаг. В сегодняшних сложных условиях ответственность за благополучие граждан и устойчивость региональной экономики возрастает в разы. Важно не потерять темп по всем направлениям нашей работы, начиная с нацпроектов и заканчивая социально значимыми региональными программами.

За последние годы коммуникации всех уровней власти с жителями окрепли, стали действенным фактором улучшения жизни. С этим багажом мы вступает в новый этап. И должны сделать все необходимое, чтобы люди участвовали во всех созидательных процессах на паритетных началах с управленческими командами. А самое главное – чтобы процесс созидания всех сфер продолжался, — рассказал Радаев.