На очередном заседании областной думы 20 апреля депутаты одобрили проект поправок в Устав (Основной закон) региона.

Поправки предполагают внесение в региональное законодательство изменений, которые позволят губернатору избираться на свою должность более двух сроков подряд. А также в случае заболевания губернатора, отпуска или служебной командировки, препятствующих осуществлению полномочий, временно исполнять его обязанности будет председатель правительства (или руководитель аппарата губернатора, или зампред правительства).

Поправки не вызвали у парламентариев возражений и были приняты.

Таким образом действующий губернатор Саратовской области Валерий Радаев получил право избираться на свой пост третий срок подряд.