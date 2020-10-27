На сегодняшнем заседании кордсовета замгендиректора сети саратовских аптек Сергей Саютин рассказал губернатору Саратовской области Валерию Радаеву об улучшении ситуаций с лекарствами. Пока нет арбидола, а остальное все в наличии.

Гражданам фармацевты рассказывают об аналогах медикаментов, что помогает снизить ажиотаж.

Сергей Саютин рассказал о трех главных поставщиках лекарств. Сейчас договоренность с “Катреном” представители сетей почувствовали. Он попросил подключить к работе “Пульс” и “Протек”, которые имеют резервы для закрытия потребностей в медикаментов. Ведь разговоры с представителями сетей тут бессильны.

Глава региона подчеркнул, что эта проблема будет отработана сегодня.