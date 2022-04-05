Сегодня, 5 апреля, на очередном заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев обозначил наиболее значимые вопросы.

В первую очередь глава региона поднял вопрос о неотложном ремонте дорог после зимы. Он поручил профильным зампреду и министру держать тему на особом контроле и «заинтересованно участвовать в процессе».

Кроме того, губернатор поставил ряд задач главам муниципалитетов в связи с работами по благоустройству.

— Месячник благоустройства стартовал, но люди пока не видят улучшений. По-прежнему остро стоит вопрос вывоза мусора. Достаточно проехать по тому же Ленинскому району, чтобы в этом убедиться. Рядом с переполненными баками — горы бытовых отходов.

— Прошу глав в первую очередь обращать внимание на проблемные участки, перераспределять ресурсы именно туда. Параллельно — наладить обратную связь с жителями и отрабатывать каждое обращение, — заявил Радаев.