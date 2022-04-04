Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 4 апреля, провел совещание с зампредами и профильными министрами. Обсуждался ряд вопросов, были поставлены задачи и даны поручения.

Так, на территории региона началась активная фаза таяния снега. В настоящее время наибольший рост воды наблюдается в 19 районах, из них в 8 муниципалитетах фиксируются случаи переливов трасс, подтопления низководных мостов. Губернатор потребовал от глав районов контролировать ситуацию в ежедневном режиме, всегда быть на связи с жителями населенных пунктов, территории которых попали в зону подтопления. На особом контроле — отдалённые села, в которых проживает большой процент людей старшего поколения.



-Ситуация с движением талых вод с этих территорий может развиваться молниеносно. Поэтому руководству Перелюбского и Озинского районов нужно быть готовым к любому нестандартному сценарию. Работайте на опережение, -сказал Радаев.

В ближайшее время ожидается подъем воды на реке Хопер. Силы и средства районов, а также службы спасения приведены в готовность. Губернатор также раскритиковал руководство минтранса и Саратова за затягивание работ по обеспечению проезда на участке дороги, где он затруднен из-за талых вод, — на въезде в город со стороны Вольского тракта. Поставлена задача оперативно принять меры по исправлению ситуации.