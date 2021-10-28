Сегодня, 28 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил саратовский ипподром, встретился с руководством и обсудил перспективы развития объекта.

Управляющий ипподромом Евгений Грицак рассказал, что сейчас на площадке есть несколько беговых дорожек. В прошлом были планы по обустройству еще одной, но их так и не смогли реализовать.

Радаев сказал, что дополнительная площадка – длинной 1,5 км и шириной 12 м – даст новые возможности для ипподрома, улучшит условия для занятий любителей конного спорта.

Он обратился к главе Саратова Михаилу Исаеву с поручением создать рабочую группу с привлечением специалистов, просчитать затраты, виды работ необходимые для реконструкции дорожки с учетом специфики подобных объектов.

—Необходимо выполнить все нормативы по дренажу, требования к укладке грунтов. Важно использовать весь функционал ипподрома для занятий спортсменов, привлечения молодежи к этому виду спорта, для отдыха любителей скачек, — заявил губернатор.