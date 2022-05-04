Губернатор Валерий Радаев поручил руководству Минздрава области взять на личный контроль оказание медицинской помощи подросткам, которые пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Напомним, 4 мая в Татищевском районе произошло ДТП, в результате которого четыре девочки 14-16 лет госпитализированы с различными травмами в медучреждение, одна погибла.

За рулём автомобиля, попавшего в аварию, был молодой человек, не имеющий водительского удостоверения.

Следственный комитет в настоящее время проводит проверку по факту ДТП.