Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил отрегулировать работу системы QR-кодов в Саратовской области. Об этом стало известно на корсовете 16 ноября.

— Она внедрена, и граждане к ней привыкают. На федеральном уровне вышло постановление, которое обязывает МФЦ с сегодняшнего дня выдавать бумажные сертификаты о вакцинации. Для определенной категории граждан такая услуга крайне важна. Сведения о возможности получения документа нужно доводить до людей, заявил губернатор.

QR-код выдается всем прошедшим вакцинацию от коронавируса.

— Очень много сообщений поступает об очередях в МФЦ. Такого, конечно, допускать нельзя. Руководство МФЦ обязано вести разъяснительную работу населением и проработать режим работы учреждений. Особенно важно не допускать формирования очередей на улице: сейчас похолодало и люди могут заболеть. Аналогичную работу необходимо проделать и СПГЭС, — отметил Валерий Радаев.