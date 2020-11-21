Вчера, 20 ноября, в Энгельсе на улице Рабочих Маёвок не стало шестилетнего ребенка. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Напомним, 37-летний местный житель оставил своего 47-летнего приятеля присмотреть за пасынком. Когда гражданин вернулся около 17:00, то обнаружил мертвого ребенка с ножевыми ранениями в области шеи и тела.

В отношении его друга завели уголовное дело, его задержали. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Свою проверку начала прокуратура, дело взял под свой контроль прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду правительства Саратовской области Ирине Седовой организовать проверку профильными службами. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Кроме того, родственникам погибшего ребенка окажут необходимую помощь.