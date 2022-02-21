Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с профильными министрами региона и дал ряд поручений.

В регион сегодня прибыло 518 человек, уже приняты необходимые меры по их размещению в соцучреждениях. Губернатор поручил оперативному штабу постоянно координировать взаимодействие всех ведомств в вопросах организации их проживания в пунктах временного размещения.

Губернатор поставил задачу организовать работу телефона «горячей линии» для оперативного решения возникающих вопросов.

Также сейчас ведется подготовка к предстоящему прохождению весеннего половодья. Губернатор обратил внимание профильных руководитель на важность своевременного проведения в районах области превентивных мероприятий в предпаводковый период.

Радаев уточнил, что капитальный ремонт и строительство дорог начнется с наступлением благоприятных погодных условий. Он поставил задачу мониторить состояние трасс, для обеспечения безопасного проезда — оперативно проводить ремонт участков, на которых образовались повреждения дорожного полотна.