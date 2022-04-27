Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил привести в порядок автодороги, на которые ему через соцсети жаловались жители области. Об этом он заявил на встрече с министром транспорта и дорожного хозяйства Алексеем Петаевым.

Глава региона дал поручение отремонтировать дорогу Озинки – Синегорский карьер, которая ведет к 7 сёлам, межрайонную трассу Апалиха – Широкий Буерак в Хвалынском и Вольском р-нах, а также 15 км федеральной автодороги в районе с. Демьяс Дергачёвского р-на.

-У нас есть деньги, есть все необходимые технологии, чтобы качественно отремонтировать дороги. В этом году нам дополнительно выделяют 8 млрд. рублей, на следующие два года – ещё по 11 млрд. рублей. Есть возможность максимально быстро улучшить ситуацию с дорогами в регионе, доведя до нормативного состояния 50% всех трасс, — сказал глава региона.

Губернатор также поручил привлечь местных общественников и депутатов к контролю за качеством проводимого ремонта и состоянием дорог.