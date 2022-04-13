Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил, как идет ремонт дорог в Заводском районе Саратова.

Сейчас ремонтные работы развернуты на Новоастраханском шоссе, которое в прошлом году было передано на областной уровень.

В Заводском районе ремонт идет на двух участках улиц – на Кумысной Поляне и Новоастраханском шоссе. На региональной дороге начались масштабные ремонтные работы.

-Правильный подход. Это выезд из города, здесь большой поток машин, а состояние трассы было ненадлежащее. Бригады работают организованно: и в вечернее время, и днем, — отметил Радаев.

На Кумысной поляне, на улице Большая Лесопарковая ремонт идет крайне медленно.

-После зимы проезжая часть и автобусные остановки находятся в недолжном состоянии, обочина замусорена. Это дорога городского подчинения, она проходит в Заводском и Октябрьском районах. Поручение главе города — до 1 мая провести текущий ремонт дорог и благоустройство. Также поручаю министерству природных ресурсов и экологии привести в порядок лесопарковую зону, — сказал губернатор.