Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил решить вопрос с нехваткой медработников.

Дефицит таковых в регионе превышает 3,7 тысячи человек.

Глава региона отметил, что действуют единовременные выплаты, надбавки, предоставление жилья, целевое обучение. Но ежегодный приток молодых кадров не дотягивает до тысячи человек.

— Предлагаю региональному минздраву совместно с медуниверситетом вернуться к дорожной карте и актуализировать ее с учетом максимального использования лимита целевого обучения, — подчеркнул он.

Валерий Радаев заявил, что медучреждениям надо не только закрепить старые кадры, но и привлечь новые.