Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил решить вопрос с нехваткой медработников.

Дефицит таковых в регионе превышает 3,7 тысячи человек.

Глава региона отметил, что действуют единовременные выплаты, надбавки, предоставление жилья, целевое обучение. Но ежегодный приток молодых кадров не дотягивает до тысячи человек.

Предлагаю региональному минздраву совместно с медуниверситетом вернуться к дорожной карте и актуализировать ее с учетом максимального использования лимита целевого обучения, — подчеркнул он.

Валерий Радаев заявил, что медучреждениям надо не только закрепить старые кадры, но и привлечь новые.

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