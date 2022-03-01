Глава региона Валерий Радаев сегодня, 1 марта, провел совещание с зампредами и профильными министрами правительства области.

На нем губернатор поставил задачу перед зампредом Соловьевым проанализировать ситуацию с устранением аварии на электросетях в Ленинском районе Саратова, которая произошла на прошлой неделе и привела к массовому отключению электроэнергии в жилых домах.

Зампреду поручено сделать выводы по взаимодействию структур и срокам ремонта, и, в случае выявления виноватых в задержке, привлечь их к ответственности.

Также на совещании была подробно рассмотрена реализация нацпроектов президента и госпрограмм – сроки проведения конкурсных процедур, начало строительных, ремонтных работ на объектах.