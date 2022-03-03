Сегодня, 3 марта, на коллегии областного Минкульта глава региона Валерий Радаев озвучил планы по поддержке учреждений культуры в 2022 году.

—У нас появилась возможность с начала текущего года приступить к реализации сразу нескольких региональных программ, в том числе по ремонту ДК. Ежегодно планируем ремонтировать 50 объектов. Дорожная карта на 2022 год сформирована, участвуют все районы. Необходимо, чтобы конкурсные процедуры прошли вовремя и качественно. В этом году на программу в бюджете предусмотрено свыше 70 миллионов рублей, — сказал он.

Губернатор также поставил задачу по поддержке коллективов региона создать условия для раскрытия талантов жителей всех национальностей и всех поколений. Он отметил, что в области более 900 ДК, на базе которых работают почти 8 тысяч клубов, а это – более 100 тысяч человек, плюс 5 тысяч самодеятельных кружков, охватывающих 63 тысячи человек.