Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил увеличить ассортимент овощной продукции на ярмарках. Об этом он заявил, посещая сельскохозяйственный рынок в поселке Юбилейный.

На ярмарке были представлены многие продукты питания, в том числе овощи «борщевого набора» и тепличная продукция. Завезено 18 тонн сахара, при этом ажиотажный спрос на него спал.

На рынке в Юбилейном большим спросом пользуются овощи теплицы «Волга». Валерий Радаев указал руководству минсельхоза организовать несколько дополнительных торговых точек, чтобы исключить очереди.

Он также поручил в текущем сезоне благоустроить площадь на территории рынка в Юбилейном — обустроить дренажную систему, уложить новое асфальтовое покрытие.