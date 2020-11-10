Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на заседании корсовета рассказал о ситуации с лекарствами в Петровском районе.

Он побывал в нескольких аптеках, необходимые препараты есть не везде.

Поэтому необходимо менять работу с поставщиками, еженедельного привоза недостаточно. Об этом глава региона сказал руководству сетей.

Он отметил, что обеспечение лекарствами с акцентом на амбулаторное звено должно снизить ажиотажный спрос в аптеках.

Напомним, ранее председатель ГД Вячеслав Володин побывал в аптеке Саратова и не нашел половины медикаментов из списка для лечения вирусных инфекций. Саратовская область получила 91 миллион рублей на лекарства для лечения от коронавируса.