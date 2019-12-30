Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил детский сад в Энгельсе, сообщает корреспондент ИА «Новости Саратова».
Глава региона осмотрел пищеблок, интерактивные песочницы, сенсорные пособия, детскую елку.
Заведующей вручили сертификаты на приобретение интерактивного пола и стола.
Губернатору показали интерактивный стол, с помощью которого можно выучить пдд, оказаться на дне океана. Радаев осмотрел спальню, игровую и обеденную.
Работу садик ориентировочно начнет во второй половине февраля.
Детский сад на 300 мест в Восточном переулке Энгельса строится в рамках нацпроекта «Демография». Подрядчиком по итогам электронного аукциона стало ООО «Специализированный застройщик ПДП СТРОЙ». Сметная стоимость объекта составила 230,1 миллиона рублей.
От комитета многодетных семей губернатору вручили детские подарки — игрушки и фигурки ангелочков.