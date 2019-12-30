Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил детский сад в Энгельсе, сообщает корреспондент ИА «Новости Саратова».

Глава региона осмотрел пищеблок, интерактивные песочницы, сенсорные пособия, детскую елку.

Заведующей вручили сертификаты на приобретение интерактивного пола и стола.

Губернатору показали интерактивный стол, с помощью которого можно выучить пдд, оказаться на дне океана. Радаев осмотрел спальню, игровую и обеденную.

Работу садик ориентировочно начнет во второй половине февраля.

Детский сад на 300 мест в Восточном переулке Энгельса строится в рамках нацпроекта «Демография». Подрядчиком по итогам электронного аукциона стало ООО «Специализированный застройщик ПДП СТРОЙ». Сметная стоимость объекта составила 230,1 миллиона рублей.

От комитета многодетных семей губернатору вручили детские подарки — игрушки и фигурки ангелочков.