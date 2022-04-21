Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и начальник ПривЖД С.Альмеев посетили мотор-вагонное депо Анисовка в Энгельсском районе. Руководители осмотрели электропоезд после капремонта, который впервые самостоятельно провели сотрудники предприятия.

В 2022 году специалисты ремонтной базы освоили полный капремонт модели электропоезда переменного тока ЭД9М. Особенностью этого вида работ является полная разборка и замена ключевых деталей состава. Ранее это приходилось делать на заводе в Красноярске, требовалось несколько суток только на перегон состава, а теперь капремонт возможен в Энгельсе. Кроме того, работники депо смогли удешевить ремонт на миллион рублей за каждую секцию поезда.

-Капремонт электропоезда, полностью выполненный работниками ключевого подразделения ПривЖД, расцениваю как начало нового этапа деятельности. Он даст серьезную экономию средств, которые пойдут на развитие компании и в итоге на повышение комфорта для пассажиров. Считаю, что выбран самый правильный подход – начать ремонт на собственных мощностях. Теперь мотор-вагонное депо укрепило статус узловой ремонтной базы для многих региональных дирекций. По всем направлениям работы железная дорога эффективно движется вперед, а это, прежде всего, говорит о высоком профессионализме коллектива, — отметил Радаев.