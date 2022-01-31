Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил максимально быстро получить медицинскую лицензию, чтобы начать работу новой поликлиники в поселке Солнченый-2. Об этом он заявил, посещая объект.

Сейчас поликлиника полностью готова, сегодня был подписан акт о вводе здания. Она рассчитана на 350 посещений в смену и будет обслуживать 10,3 тыс. человек. Здесь откроются первый в Саратове детский травмпункт при поликлинике, муниципальная аптека.

-Мы обещали запустить в январе два новых медобъекта – инфекционную больницу и детскую поликлинику. Поликлиника технически готова, осталась выдача лицензии. Коллектив сформирован. Микрорайон большой, все жители ждут этот объект. Максимально быстро нужно получить лицензию и приступить к работе. В таких сложных эпидусловиях детская поликлиника не имеет права простаивать ни дня, — сказал глава региона.

Напомним, ранее жители микрорайона обратились с просьбой возвести поликлинику для детей к Председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. При его поддержке объект включили в нацпроект Президента на 2021 год.