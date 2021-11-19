Новый детский сад с бассейном в селе Александров Гай в декабре примет детей. Сегодня, 19 ноября, его посетил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Строительство садика на 120 мест началось еще в 2009 году, однако из-за отсутствия финансирования было приостановлено. По поручению губернатора в этом году строительство возобновлено, достройка садика вошла в нацпроект «Демография».

Здесь будет работать бассейн, также сад оборудован групповыми помещениями и музыкальным залом. Дошкольное учреждение рассчитано на 120 мест, в том числе 60 мест – в ясельных группах.

—Детский сад по уровню оснащенности не уступает аналогичным учреждениям Саратова. Был использован единый стандарт, и это правильный подход. Принципиально важно, что здесь собственная котельная, пищеблок и своя кухня. Это повышает ответственность, позволяет отслеживать директору качество продукции и питания детей, — сказал Валерий Радаев.