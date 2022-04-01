Сегодня, 1 апреля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев ознакомился с работой областного Туристского информационного центра. Он был создан в конце 2021 года для поддержки и развития туризма в регионе.

Главу региона проинформировали, что в центре разрабатывают новые туристические маршруты по районам области, представляют сувенирную продукцию, реализуют совместные проекты с турфирмами. Сейчас уже сформировано 282 маршрута, из них около половины охватывают областной центр.

-Поток туристов в Саратовскую область растет – в прошлом году посетили 2 млн. человек. Саратовцы тоже должны лучше узнать свой родной регион. У нас много достопримечательностей, каждый сможет найти для себя интересный маршрут. Теперь в Саратове открыт новый туристский центр, который должен помочь в этом, -отметил губернатор.

За три месяца работы центр оказал более трех тысяч консультаций, разработал и издал туристическую карту Саратова, буклет о туризме в области. Сейчас в планах – взаимодействие с турфирмами из других регионов РФ.