Сегодня, 13 августа, на театральной площади в Саратове проходит ярмарка-выставка «Палитра ремесел». Губернатор Валерий Радаев лично приехал посмотреть на происходящее.

Представители власти прошлись по разным рядам. — Вот все по баночке возьмите — вот нам и прибыль – говорит гостям ярмарки торговка медом. Губернатор предложил министру экономразвития купить баночку. Он сказал, что купит.

Сенатору Татьяне Касаевой губернатор предложил купить картину саратовской художницы. — В совфеде подарите коллегам, что бы виды Саратова там были, — сказал ей губернатор. Она пообещала купить.

Мордовские мастера, продающие поделки и игрушки из дерева подарили губернатору маленькую деревянную куклу-брелок. Это было единственное, что губернатор унес с ярмарки.