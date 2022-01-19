Сегодня, 19 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев с рабочим визитом посетил Энгельс и ознакомился со строительством социальных объектов.

Радаев посетил площадку строительства многофункционального футбольного манежа. В его состав будут входить крытое футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны, оздоровительный комплекс для футболистов. Инвестором проекта выступает футбольный клуб «Академия».

По словам руководителя проекта, в прошлом году были смонтированы металлические конструкции каркаса манежа, залит фундамент под административно-бытовой комплекс. Закончены работы по монтажу стеновых панелей, шатра манежа. На сегодняшний день ведутся работы по утеплению кровли. Также планируется провести монтаж фронтонов и внутреннего декоративного тента шатра.

В феврале-марте 2022 года намечены укладка искусственного травяного покрытия футбольного поля и строительство административно-бытового комплекса. В дальнейших планах — строительство бассейна.