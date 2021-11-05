Глава Саратовской области Валерий Радаев проверил, как идет строительство дома для врачей новой инфекционной больницы в поселке Елшанка Саратова.

В пятиэтажном шестиподъездном доме будет расположено 200 квартир. Сейчас ведется кирпичная кладка первого этажа, продолжаются бетонные работы. Строительство организовано в две смены, все материалы имеются в наличии, сообщает подрядчик.Со следующей недели начнется благоустройство территории.

—Одновременно строим и больницу, и жилье для ее специалистов. Из-за сложного проектирования начало стройки сместилось, но теплая осень без осадков позволила ускорить строительство, — отметил Радаев.

Также губернатор проконтролировал ход работ на площадке инфекционной больницы. Сейчас там идет установка емкостей для водоснабжения госпиталя, чтобы иметь значительный запас воды в случае ее отключения. Продолжается строительство кислородной станции, системы водоотведения. Идет асфальтирование дорожек на прилегающей территории.

—Два объекта определяют жизнедеятельность больницы – это водоснабжение и водоотведение. На их строительстве надо сконцентрировать дополнительные силы. Ввод всей инфраструктуры должен быть синхронизирован с вводом основных корпусов. Погода непредсказуема, поэтому уличные работы надо завершать как можно быстрее, — поручил губернатор.