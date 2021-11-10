В селе Натальино Балаковского района строится новый посёлок. Сегодня, 10 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил стройку.

Там он ознакомился с реализацией госпрограммы «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений». Строительство поселка идет по этому проекту.

—Это первый такой проект на территории области. Это заслуга местных властей, министерства сельского хозяйства. Благодаря их совместным действиям, активности регион вошел в программу и получил поддержку. Объем большой, уже сделано много по инфраструктуре, при этом программа рассчитана на несколько лет. Важно, что здесь планируется дополнительно выделять земельные участки для многодетных семей, -отметил Радаев.