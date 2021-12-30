В поселке Юбилейном заканчивается строительство новой поликлиники. Сегодня, 30 декабря, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил строительство объекта.

Сейчас идут отделочные работы на фасаде здания и во внутренних помещений, на первом этаже началась отделка. Тепло на объекте подключено.

Главу региона проинформировали, что к концу февраля строительство будет завершено, благоустройство территории запланировано на весну. Уже поставлено медицинское оборудование, в том числе — томограф.

Было отмечено, что новая поликлиника будет обслуживать жителей пос. Юбилейный, а также сел, присоединенных к Саратову, — Пристанное, Усть-Курдюм и др.

-Это будет полноценный диагностический центр, который очень ждут люди. Данная поликлиника — первый объект здравоохранения, который строится на областные средства. Кроме федеральных проектов, мы реализуем и региональную программу по развитию новых микрорайонов. В этом году ввели школу в Солнечном-2, а сейчас заканчиваем поликлинику в Юбилейном, — сказал он.