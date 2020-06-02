Глава региона проконтролировал реконструкцию Трофимовского моста в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

На данный момент почти завершена перекладка коммуникаций по улице Шехурдина. Уже все подготовлено для укладки нового асфальта. На будущем мосту завершили установку пролетных строений. Работы идут быстрее чем планировалось, реконструкция может закончится уже в октябре этого года.

—Мост не ремонтировался несколько десятилетий. Объект очень сложный, прежде всего, своими подходами, коммуникациями. Мост, подъездная дорога к нему были построены еще по старым нормативам. Сейчас другая транспортная нагрузка, поэтому всю инфраструктуру делаем фактически заново, — отметил Валерий Радаев.