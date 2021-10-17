Губернатор Валерий Радаев осмотрел ход ремонта саратовских дорог.

На улице Чапаева ведутся дорожные работы на участке от Большой Горной до 1-го Магнитного проезда. Сейчас там укладывают нижний слой дорожного полотна. Также ведется ремонт участка дороги на улице Академика Семенова. Там обустроена дренажная система.

Также глава региона посетил Сокурский тракт, на котором ведется капитальный ремонт 2,4 километров асфальтового покрытия. Асфальтирование начнется со следующей недели. На данный момент завершена укладка одного километра щебеночного основания.

— На Сокурском тракте очень большой объём работ, но и готовность объекта высокая. Объездная дорога рассчитана на интенсивное движение машин, значительный поток большегрузов. Погодные условия поджимают, поэтому темпы работ не снижать, — подчеркнул губернатор.