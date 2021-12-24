Сегодня, 24 декабря, в Саратове открыли в торжественной обстановке отреставрированный музей им. К.А. Федина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Глава региона Валерий Радаев посетил государственный музей после реставрации и осмотрел новые экспозиционные залы музея.

-В разы увеличилась экспозиционная площадь. Теперь у музея есть возможность в большем объеме представлять всю свою богатейшую коллекцию – от писем Гоголя и Тургенева до современных выставок. Привлекать многочисленную аудиторию посетителей, включая туристов, исследователей литературы, тем более, к вам приезжают работать ученые из других стран, — сказал губернатор.