В Саратове открыли новый высокотехнологичный центр для непрерывного обучения педагогов, призванный решить проблему нехватки кадров в Саратовской области. Сегодня, 14 сентября, его посетил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Центр оснащен новыми высокотехнологичными аудиториями, которые оборудованы компьютерной техникой и интерактивными панелями. В центре имеется собственная медиатека, а также подготовлена студия для организации онлайн-вебинаров и создания цифрового контента.

Центр планирует сотрудничество с Саратовским национальным исследовательским государственным университетом имени Чернышевского и колледжами, привлекая молодых педагогов.

Посетив центр, губернатор остался доволен проделанной работой.

— Поздравляю с открытием. Удачи!, — написал он на стеклянной доске.