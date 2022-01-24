Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 24 января, поручил Правительству области при проведении мероприятий использовать дистанционный формат работы.

Также был озвучен ряд поручений.

В медучреждениях области имеется двухмесячный запас лекарств, который применяется для лечения коронавируса. Губернатор поручил держать на особом контроле ситуацию с лекарственным обеспечением, наличием средств защиты в амбулаторном и стационарном звене, а также своевременно подавать заявки на пополнение запасов.

Также на контроле — поручение губернатора по открытию аптечных пунктов на базе ФАПов в отдаленных территориях.

Министр труда и социальной защиты С. Егоров проинформировал, что с сегодняшнего дня все подведомственные учреждения с постоянным пребыванием людей перешли на закрытый режим работы.

Зампред А.Соловьев доложил о выполнении поручения губернатора о привлечении дополнительной техники на вывоз снега.

При проведении мониторинга мест складирования ТБО в областном центре зафиксировано несколько десятков переполненных бытовыми отходами контейнеров. Причиной стали прошедшие снегопады, в результате чего техника не может подъехать к площадкам. Губернатор поставил задачу перед руководством города совместно с регоператором оперативно принять меры по исправлению ситуации.

Также губернатор поставил задачу системно подойти к решению проблемы бродячих собак.