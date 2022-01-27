Глава региона Валерий Радаев сегодня, 27 января, поставил задачу активно участвовать в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В Балашовском районе Радаев посетил СОШ села Репное, где в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» была построена пристройка к школе.

В новом корпусе расположился спортивный зал и учебные кабинеты. Это позволило увеличить мощность школы на 100 мест, перейти в односменный режим работы, что позволит открыть группы продленного дня, спортивные секции, кружки.

Губернатор поставил задачу по активному участию региона в данной госпрограмме.

—Она захватывает все направления развития села. Поэтому министерству, главам районов надо бороться за вхождение в неё. Программа предоставляет новые возможности, яркий пример – эта школа. Каждое муниципальное образование, каждое поселение должно разрабатывать свой проект и защищать его, — сказал он.