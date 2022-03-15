Сегодня, 15 марта, на заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о необходимости мобилизации социально-экономических резервов и управленческого опыта в целях оперативной реакции, в том числе на новые ограничения.

-Эффективные решения должны приниматься в режиме реального времени. Этого жду и от экономического блока, и от всех структур правительства. Каждый вызов нужно быстро отрабатывать. Например, сейчас мы столкнулись с ажиотажным спросом на сахар и комплексно занимаемся данной проблемой. Налажены дополнительные поставки с Балашовского завода для ярмарочной торговли и в сетевые магазины. На прошедшей ярмарке было реализовано порядка 25 тонн сахара.

Перед министерством экономического развития мною поставлена задача поддерживать стабильное функционирование оптово-розничного звена – от склада до прилавка, а также договариваться с бизнесом, чтобы приоритетным фактором оставались люди, а не прибыль. Это касается всего продуктового рынка. На первый план должна выходить, прежде всего, социальная ответственность бизнес-сообщества. А такая ответственность – в наличии товаров первой необходимости по максимально доступным для населения ценам, — заявил чиновник.