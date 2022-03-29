Глава Саратовской области Валерий Радаев на заседании координационного совета потребовал наведения порядка на улицах и дорогах.

Особое внимание губернатор просил уделить тем местам, где улицы имеют неприглядный вид после зимы.

— Надо принимать меры, чтобы жители не ломали ноги и не били свои автомобили. Ежедневно поступают обращения! На подъездах к большим городам давно всё высохло. Прошу перестроить работу и активизироваться там, где это технологически возможно, — особо отметил губернатор.

На замечания населения Радаев потребовал реагировать оперативно.