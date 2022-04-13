Валерий Радаев потребовал от глав районов Саратова не тянуть с ремонт дорог до мая.

Восстановить дорожное полотно в Саратове, со слов губернатора, необходимо всего за несколько недель.

В настоящее время ремонт силами трех бригад проводится на улице Чапаева.

Радаев заметил, что три бригады на самой большой из центральных дорог Саратова – это недопустимо мало.

Глава региона дал поручение сократить сроки, так как в мае уже надо не ремонтировать улицы после зимы, а начинать капремонт дорог по нацпроекту.

То же самое касается и Ленинского района, где Радаев попросил также убрать мусор, нанести дорожную разместку и благоустроить газоны.