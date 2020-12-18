Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал от руководства Саратова решить вопрос с работой расчетного центра.

Местные жители не раз жаловались на очереди, в которых им приходилось стоять для оплаты коммунальных счетов.

—Речь идет, прежде всего, о пожилых людях, которые первыми идут оплачивать коммунальные услуги. Они столкнулись с обслуживанием низкого качества — вынуждены стоять в очередях, в том числе на улице, на морозе. А САРРЦ свою работу позиционирует лозунгом «Точность. Надежность. Профессионализм». Но можно ли его текущую деятельность назвать профессиональной? Считаю, руководству города надо безотлагательно организовать работу расчетного центра так, чтобы она была эффективной, — отметил глава региона.