Вчера, 4 августа, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил, как идет реконструкция Трофимовского моста. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Подрядчик рассказал, что бетонные работы на мосту закончены, как только влажность материалов уменьшится, начнется гидроизоляция. С 10 августа на улице Шехурдина, которая идет под мостом, начнут укладывать асфальт, а 15 августа проезд должен быть открыт.

— Трофимовский мост должен быть открыт 1 октября. Объект запускаем поэтапно, причем начинаем с транспортных развязок, чтобы не создавать дополнительных неудобств жителям, — подчеркнул Валерий Радаев.