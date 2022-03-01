Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о работе нового оперативного штаба на заседании корсовета сегодня, 1 марта.

-Занимаемся мониторингом устойчивости предприятий реального сектора, транспортного комплекса, запасов лекарств, продовольственных и непродовольственных товаров, ГСМ и стройматериалов. Цель – содействовать стабилизации цен на все жизненно важные товары и переориентировать закупки на отечественных поставщиков. В случае выявления необоснованного и резкого повышения цен будут оперативно подключаться надзорные ведомства, в том числе УФАС.

Соответствующие структуры с сегодняшнего дня должны появиться и на муниципальном уровне и стать действующим пулом, куда входят команды ответственных лиц. Работа ведется в ежедневном режиме. На сегодняшний день в торговых сетях в наличии весь необходимый ассортимент продовольствия. Ситуация стабильная и находится на постоянном контроле. Параллельно с этим профильным министрам регионального правительства нужно плотнее контактировать с бизнесом, вникать в любые возникающие проблемы и действовать на опережение, — рассказал он.