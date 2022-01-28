Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по вопросам уборки г. Саратова и региональных трасс от снега. Об этом сегодня, 28 января, сообщил телеграм-канал «Пул-64».

Зампред Правительства А.Соловьев проинформировал, что для расчистки областного центра привлечено 240 единиц техники, в том числе 177 самосвалов, порядка 50 погрузчиков. Несколько машин также предоставили служба спасения, ряд организаций. Вся техника распределена по улицам Саратова, составлены графики и маршруты.

Министр транспорта и дорожного хозяйства А.Петаев доложил, что организованы работы по вывозу снега из города. Из привлеченной техники — 127 единиц задействовано на расчистке улиц, 84 машины вывозят снег. Сегодня в ночь также будет работать техника, переброшенная из районов области. Сейчас решается вопрос по полигонам, куда дополнительно будут складироваться снежные массы.

—Пока нет примеров полностью очищенных от снега улиц в Саратове. На многих дорогах проезжая часть сужена чуть ли не до одной полосы. И остановки общественного транспорта нужно очистить не только со стороны подходов, а по всей площадке. Хорошая работа должна отражаться не в количестве техники, а в качестве исполнения. Считаю необходимым активнее вести уборку города – мобилизоваться, чтобы изменить положение дел в кратчайшие сроки, — сказал губернатор.

Губернатор поручил провести дополнительное заседание оперативного штаба по вопросам организации уборочных работ.