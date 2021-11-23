Сегодня, 23 ноября, в завершении очередного корсовета по борьбе с коронавирусом в Саратовской области губернатор Валерий Радаев поднял вопрос, связанный с готовностью техники к выпадению снега.

—Выпал снег, парализовал коммунальные службы. Это показывали по федеральным каналам. Мы всегда готовимся, но есть природные условия, которые могут оказаться жестче, чем мы можем ожидать. Я бы попросил взять на ежедневный контроль этот вопрос, снегоуборочная техника должна быть на ежедневной готовности, — сказал Радаев.

Он также отметил, что сейчас рано темнеет, поэтому важно не нарушать режим работы общественного транспорта.