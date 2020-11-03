Глава Пугачевского района Михаил Садчиков на сегодняшнем заседании корсовета уточнил, что лекарства в местные аптеки не поставлены. Все что было, уже раскупили, новые поступления будут разве что к концу недели.

Он подчеркнул, что некоторые виды медикаментов есть, а поскольку к концу недели придут новые, “мы продержимся”.

Губернатор Саратовской обалсти Валерий Радаев указал ему, что раз произошел сбой в системе закупок, нужно “ в ручном формате” переформатировать это, заставить поставщика дать лекарства. Такой подход должен быть в каждом районе.