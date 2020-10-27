На сегодняшнем заседании координационного совета губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о решении проблемы с лекарствами.

Есть договоренность с руководителем логистической сети “Катрен”, поставки медикаментов увеличены.

Он обозначил, что местные жители жалуются на рост цен на лекарства. Он поручил председателю правительства Роману Бусаргину разобраться с этим, если нужно, подключить УФАС, комитет по тарифам, Росздравнадзор.

—Хочу услышать информацию и по ситуации с обеспеченностью, и по ценообразованию, — отметил глава региона.

Он также объяснил причины ажиотажа на скупку лекарств. Сейчас есть много информации из интернета, люди опасаются, получится ли оперативно вызвать участкового, пройти тесты, сделать рентген.

Это становится факторами настроя на самолечение.