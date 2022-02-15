Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал ряд поручений по работе службы «122» и налаживанию взаимодействия новой медицинской информационной системы с порталом «Госуслуги». Об этом он заявил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом сегодня, 15 февраля.

Министрам Олегу Костину и Аделю Славутину поручено проанализировать работу службы «122», которая работает как на вызов скорой помощи, так и для консультаций по ковиду.

— Это не только вызов скорой, но и запись к врачу, схемы лечения, рекомендации, где пройти исследования, вакцинацию или тесты. Надо людям рассказывать об этих возможностях. Служба должна работать круглосуточно и полностью соответствовать запросам по квалификации кадров. Помимо студентов необходимо ее укомплектовать фармацевтами, специалистами со средним медицинским образованием, — поставил задачу Радаев.

Глава региона также напомнил, что до конца марта должна появиться возможность вызвать врача на дом через Госуслуги. С начала года через этот портал уже оформляются больничные листы.