На сегодняшнем заседании корсовета глава УФСБ Саратовской области генерал-майор Олег Боломожнов поинтересовался, насколько серьезная проблема с анализами на коронавирус и ожиданием отправки на исследования. Есть данные, что в некоторых районах так и происходит, в итоге частицы вируса могут распадаться и результат становится уже неверный.

И. о. министра здравоохранения Саратовской области Асят Выкова рассказала, что Минздрав издал приказ о маршрутизации. Районы области и Саратова закреплены за определенными ПЦР-лабораториями. Задержки есть, потому что многие медработники находятся на больничном, а в перинатальном центре действует роботизированная лаборатория.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подчеркнул, что нужно мобилизоваться, без задержки по десять дней по тестам.

Он узнал, что специалисты по роботам еще не вышли с больничного и добавил, что нужно подготовить других специалистов во избежание остановки робота, если все занемогут.