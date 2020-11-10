Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на вчерашнем совещании поставил перед зампредами правительства региона задачи по поддержке здравоохранения в условиях распространения коронавируса.

По каждому из направлению должна быть персональная ответственность чиновников. Сейчас для коронавирусных пациентов есть 4,13 тысячи коек, в ближайшее время нужно развернуть еще 200.

Кроме того, граждане не должны ждать теста на коронавирус более трех дней. Необходимо иметь кадры на смену в медучреждениях, чтобы такой ситуации не было.

Нужно задействовать все аппараты КТ, когда это произойдет, в регионе будет работать порядка 40 единиц оборудования.

Также граждане должны знать, как получить лекарства для амбулаторного лечения коронавируса. Напомним, на эти цели регион получал 91 миллион рублей. Область получила еще 160 миллионов рублей, за счет этих средств нужно создать запас медикаментов для больниц и ковидных госпиталей на полтора — два месяца.

Финансово-экономический блок правительства вместе с ТФОМС должны просчитать финансовую потребность медучреждений до конца года. В случае необходимости нужно обратиться в федеральный центр за дополнительными средствами. Напомним, ТФОМС проверит прокуратура по поручению председателя ГД Вячеслава Володина.

Председатель правительства региона Роман Бусаргин доложил ему о снижении цен на КТ, переходе на круглосуточный режим работы, закупке новых аппаратов и других проводимых мерах в регионе.